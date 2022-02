Oggi è il 22-02-2022: cosa c'è di strano? E' una data palindroma ed ecco che cosa significa

Oggi sul calendario è un giorno particolare, il 22 febbraio, data palindroma: 22-02-2022. Le date palindrome a volte possono essere ricorrenti, altre volte ci vuole un bel po’ di tempo prima che si ripresentino.

Dopo il 22 febbraio, ad esempio, prima di avere un altro giorno palindromo dovremo aspettare fino al 03-02-2030, mentre è stato calcolato che l’ultimo giorno palindromo per il secondo millennio sarà il 29-12-2192.

Il termine palindromo deriva dal greco ‘palin’ (‘di nuovo’, ‘indietro’) più ‘dromos’ (‘corsa’), quindi ‘correre all’indietro’. Praticamente, un palindromo è una sequenza di lettere o numeri che può essere letta indifferentemente da sinistra a destra e viceversa, mantenendo inalterato il significato, tipo il nome ‘Anna’.

In letteratura si possono trovare diversi esempi di palindromi: tra i più famosi si trova il verso latino “In girum imus nocte et consumimur igni”, ovvero “Andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco”, spesso attribuito a Virgilio, anche se non è reperibile in alcuna delle sue opere note e, secondo Wikipedia, è probabilmente un’attribuzione errata di epoca successiva.

Dunque, il giorno palindromo è un giorno del calendario la cui data, espressa convenzionalmente nel formato numerico gg/mm/aaaa, è simmetrica nella lettura, cioè si può leggere sia da sinistra che da destra. Provare per credere: 22/02/2022.