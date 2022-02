Sanremo: sembra di essere tornati agli anni '80, parcheggio selvaggio ogni giorno in piazza Colombo (Foto)

“La moto mettiamola di fronte al Derby”. Per chi ha vissuto il la propria gioventù tra gli anni ’70 e ’80 era una frase classica, visto che in piazza Colombo c’era un luogo storico di aggregazione dove oggi in teoria non si può parcheggiare e dove al posto della salumeria c’è un negozio di design.

Negli anni la città è cambiata, così come le abitudini. Al posto di strade dove passavano auto, moto e anche bus (via Matteotti ad esempio), abbiamo splendide vie pedonali e, in piazza Colombo dove trovavano spazio centinaia di moto, ora l’arredo urbano ha cambiato tutto, rendendo la città più bella e meno caotica.

Purtroppo, però, non è sempre così perché le cattive abitudini e ormai gli scarsi spazi destinati alle due ruote, portano a quanto vediamo nelle foto. Se, davanti al ‘Derby’ c’erano diverse file di moto (all’epoca le mitiche ‘Vespe’ i ‘103’ e i Benelli ‘tre marce’) oggi gli scooter non dovrebbero essere parcheggiati e, invece, trovano spazi improbabili in mezzo all’arredo urbano che dovrebbe invece abbellire la piazza.

Siamo certi che in molti commenteranno “Ma io non so proprio dove parcheggiare e per fare una commissione in via Matteotti come faccio?”. Niente di più vero ma noi ci domandiamo esclusivamente se esistono i controlli per evitare tutto ciò. E non sono solo le moto a occupare stalli non autorizzati perché, ad esempio, di fronte a via Matteotti la situazione è a dir poco ‘anarchica’, visto che auto, moto e furgoni vengono sistemati in divieto regolarmente.

Un caso, quello di piazza Colombo, che è al centro delle discussioni nelle diverse Amministrazioni che si sono succedute, ormai da decenni. Si vorrebbe renderla pedonale come via Matteotti ma, dal punto di vista viabilistico è un’utopia e il Festival 2020 lo ha dimostrato, quando è stata chiusa fin dall’ingresso di corso Garibaldi. Si potrebbe pensare a una chiusura da via Manzoni ma, un eventuale blocco dello sbocco di via San Francesco fermerebbe il flusso tra la zona Nord della città e il mare.

Senza dimenticare quanto accade regolarmente al porfido che funge da pavimentazione, sempre sconnesso e che rischia di far volare a terra pedoni e scooteristi. Nei giorni scorsi il comune è dovuto intervenire nella parte alta di via Manzoni ma, come accade da decenni si tratta di quelli che in gergo si chiamano ‘tapulli’. Bisognerebbe prendere una decisione definitiva: o le auto o si chiude al traffico. Nel secondo caso il porfido potrebbe rimanere ma, in caso contrario sarebbe meglio decidere per l’asfalto.

Intanto rimane il problema del parcheggio selvaggio, quello ‘davanti al derby’, che ha riportato la nostra mente agli anni ’70 e ’80. Peccato, però, che oggi non sia concesso parcheggiare, ma nessuno interviene.