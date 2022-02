Taggia: strada in pessime condizioni tra il casello autostradale e l’ingresso dell’Aurelia Bis, via ai lavori di messa in sicurezza

Questa mattina a Taggia hanno preso il via i lavori di asfaltatura su via Beglini, tra lo svincolo autostradale e l’ingresso all’Aurelia Bis. Una zona ‘famigerata’ per il pessimo stato del manto stradale, con numerose buche, asfalto sbriciolato e tombini sprofondati.

Una situazione critica arcinota e più volte segnalata sia al nostro giornale che al Comune. Il tratto di strada in questione è uno dei più trafficati, complice la presenza del casello autostradale di Taggia, i punti di ingresso e uscita della Aurelia bis da e per Sanremo oltre ad essere la principale direttrice per Arma di Taggia.

I lavori arrivano grazie all’interessamento dell’assessore Espedito Longobardi che stamani ha effettuato un sopralluogo al cantiere per controllare l’andamento dei lavori. Nel corso di questa settimana il traffico sarà interessato da alcune modifiche, attraverso apposite ordinanze della polizia locale. In particolare saranno attivati sensi unici alternati per permettere agli operai e ai mezzi di intervenire. Saranno riasfaltati i tratti più ammalorati sul percorso di 2 km compreso tra il casello autostradale e l’ingresso all’Aurelia bis per Sanremo.