Ventimiglia: attrezzature per l'allenamento all'aperto ai giardini della ciclovia Pelagos

Sono state installate le attrezzature per l'allenamento ai giardini che si estendono lungo la ciclovia Pelagos.

Un lavoro particolarmente apprezzato dagli amanti del fitness che già popolano il luogo, tutto da vivere, come palestra all'aria aperta, tanto ricercata dopo gli ultimi periodi che abbiamo vissuto e che ci hanno costretti agli ambienti chiusi.

Valore aggiunto alla pista ciclabile in continua espansione che collega la città con la vicina Camporosso.