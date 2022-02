Fratelli d’Italia a Sanremo organizza una raccolta firme per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica

Fratelli d’Italia Sanremo, coerentemente con la battaglia per il presidenzialismo che il Partito da tempo porta avanti, organizza una raccolta firme per promuovere una legge di iniziativa popolare per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

L’appuntamento, cui parteciperanno l’Assessore regionale Gianni Berrino, la Consigliera regionale Veronica Russo, la Consigliera provinciale Manuela Sasso, il Coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Luca Lombardi, oltre ad iscritti e simpatizzanti, è per la giornata di domani dalle 10 alle 18, in via Escoffier a Sanremo.

"Fratelli d’Italia è da sempre a favore del sistema presidenziale – dichiara il portavoce di Fratelli d’Italia- Sanremo Antonino Consiglio – ed oggi, anche alla luce di quanto accaduto recentemente con la rielezione del Presidente Mattarella, è più che mai indispensabile coinvolgere direttamente i cittadini per scegliere il capo dello Stato: solo così sarà possibile esprimere una volontà che risponde a logiche di interesse nazionale condivise e non agli interessi personali di una determinata classe politica. D’altro canto la sovranità è una prerogativa del popolo, che non può essere escluso da scelte determinanti per il proprio futuro, e l’elezione diretta può garantire al Presidente della repubblica di guidare il Paese senza dover scendere a compromessi e piegarsi ai diktat di partito".

"Ecco perché – conclude Graziano Pedante, vice portavoce di FdI Sanremo - chiediamo a tutti i cittadini, quelli a noi vicini ma anche a coloro che, pur non essendo nostri elettori, vogliono aderire a questa campagna, di partecipare a questa raccolta firme per rilanciare la proposta popolare di modifica costituzionale per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica".