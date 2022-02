Pagamenti verso la pubblica amministrazione tramite pos, con Carige è possibile (Video)

“Un’offerta che abbiamo lanciato quest’anno, dedicata a tutte le realtà della pubblica amministrazione e, in particolare, agli enti di cui siamo tesorieri. – commenta Rosalia Spagnarisi, responsabile Mercato Imprese Banca Carige – Ovviamente è un’offerta che va inquadrata all’interno di un contesto, che è quello attuale del Pnrr, che stiamo cercando di interpretare in maniera molto concreta”.Banca Carige tende la mano agli enti per la digitalizzazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione. La nuova offerta, messa a punto grazie alla partnership con Nexi, vuole infatti aiutare i cittadini che potranno pagare i tributi tramite pos, e allo stesso tempo favorire gli enti nella digitalizzazione dei pagamenti.





Tra le sei missioni del piano nazionale di ripresa e resilienza, la prima riguarda la transizione digitale, “il cui obiettivo – spiega Spagnarisi – è quello di accompagnare la transizione digitale del paese e l’innovazione del sistema produttivo. All’interno di questa missione c’è un intervento specifico, dedicato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e alla sicurezza dei dati”.

Carige accompagna gli enti chiamati a un salto digitale importante, ampliandola anche ai cittadini. “E’ proprio da qui che siamo partiti. – continua la dirigente – Come Carige abbiamo cercato di essere partner sul tema dei pagamenti, e abbiamo pensato, grazie a una partnership molto importante con Nexi di realizzare l’offerta che permette ai cittadini di pagare un tributo tramite il pos”.

Una soluzione ‘win-win’ di cui a beneficiare sono sia gli enti che i cittadini, senza contare i benefici per l’ambiente grazie a una minore circolazione della carta. “Vince sicuramente l’ente che in questo modo amplia alla rete fisica la possibilità di pagare digitalmente al servizio Pago PA, per cui un cittadino può pagare ogni tributo con il pos. Un aspetto fondamentale per l’ente è la riconciliazione automatica dei dati, e tramite questa offerta abbiamo la riconciliazione contabile del codice fiscale che sta pagando con il tributo che sta pagando. Questa è un’attività che spesso fanno i dipendenti o che gli enti affidano a un esterno, e quindi ha un costo”.

Per il cittadino il vantaggio è quello di pagare con la carta “in maniera veloce, tracciata, sicura, senza pagare commissioni, che a oggi vengono pagate”.