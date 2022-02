Sanremo: prossima settimana, via Lamarmora chiusa al traffico per lavori di asfaltatura

Dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dei lunedì e martedì prossimi Via Lamarmora a Sanremo sarà chiusa al traffico per tutte le categorie di veicoli. Un provvedimento preso da Comune a seguito di lavori di asfaltatura per conto della ditta Alpitel. Il tratto di strada interessato partirà dall’incrocio con corso Cavallotti fino al civico 119.



L’ordinanza scaricabile QUI.