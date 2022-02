Podomedica: Dottor Avagnina “Il mal di schiena collegato a problematiche ai piedi, il podologo fornisce la soluzione”

“Il mal di schiena può dipendere, anche esclusivamente dai piedi: il modo in cui appoggiano o camminano, ad esempio”: lo ha detto il Dottor Luca Avagnina Responsabile di Podomedica, il centro sanremese specializzato nella cura dei piedi.

“Se il mal di schiena aumenta stando in piedi o camminando – prosegue Avagnina - una visita podoiatrica è fondamentale per risolvere il problema. La base del nostro corpo è proprio nei nostri piedi, se si presentano delle asimmetrie, non possono non influire sul nostro bacino, su cui poggia la colonna vertebrale. I pazienti, grazie ai nostri interventi non invasivi, hanno risposte molto rapide, anche a fronte di patologie conclamate, quali ernie. Grazie ad una visita podoiatrica e, ad esempio, la creazione di un plantare su misura, viene ridato equilibrio al bacino ed alla schiena e molte di queste patologie dinamiche o ortostatiche spariscono”.

