La Scuola di Pace di Ventimiglia raccoglie fondi per Emergency: due iniziative domani e domenica 27 febbraio

Nuova iniziativa di solidarietà internazionale curata dalla Scuola di Pace di Ventimiglia. Domani, sabato 19 febbraio, dalle 9 alle 13 sarà organizzato un gazebo per la raccolta di offerte in cambio di libri. Tutti i proventi saranno devoluti a sostegno dell'Ospedale di Emergency a Kabul, in Afghanistan.



"L'iniziativa è organizzata nel ricordo di un grande uomo come Gino Strada e per fare (ancora) del bene in nome suo. - spiegano dalla Scuola di Pace di Ventimiglia - La scelta di strutturare la raccolta di fondi offrendo in cambio libri (usati) nasce dalla consapevolezza che la cultura deve essere diffusa e, in cambio, portare sostegno a chi è in difficoltà. Le iniziative di sostegno ad Emergency e all'Ospedale di Kabul avranno poi un secondo capitolo, previsto domenica 27 febbraio, in collaborazione con il Ristorante Amarea Romolo Mare di Bordighera".



"Ad essere organizzata sarà la vendita di un piatto etnico da asporto, il Vuna Kichuri (spezzatino) di manzo con riso Byriani, al costo di 12 euro a porzione. Chi lo desidera, può prenotare il piatto da asporto entro mercoledì 23 febbraio, telefonando al numero 333.35 30 598 o scrivendo all’indirizzo mail carmelarita.antelmi@gmail.com, indicando il luogo di ritiro del piatto. I piatti pronti saranno consegnati domenica 27 mattina dalle 10 alle 12,30 nei seguenti punti: Centro Sociale Spes, Corso Limone Piemonte, Ventimiglia; Ingresso Palatenda Bigauda, Camporosso; Casa Valdese, Vallecrosia; Elisabetta Gozzini, Via Regina Vittoria 2 (nei pressi Chiesa Anglicana), Bordighera".