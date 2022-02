Bordighera: visita del sindaco Ingenito sui lavori a Borghetto San Nicolò (Foto)

Visita a Borghetto San Nicolò da parte del sindaco Vittorio Ingenito che si è inoltrato tra i vicoli della frazione dove sono in corso i lavori per la gestione delle acque sempre nel rispetto della storia.

“Sopralluogo a Borghetto San Nicolò, nei carugi dove sono in corso gli interventi per la canalizzazione delle acque - commenta il primo cittadino - un cantiere che richiede un’attenzione particolare, in cui si lavora con tecniche di posa tradizionali mirando al recupero dei materiali originari”.

Impegno, quindi, per i tratti caratteristici del territorio e i suoi elementi d'origine, al fine di conservare al meglio i suoi aspetti storici attraverso lavori precisi che salvaguardino la tradizione.