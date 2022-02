Bordighera: in fase di ultimazione il cantiere del nuovo tratto di pista ciclabile nella zona ovest

In fase di ultimazione il cantiere del nuovo tratto di pista ciclabile nella zona ovest del lungomare di Bordighera, al confine con Vallecrosia.

Dopo il termine dei lavori di carpenteria metallica, effettuati in officina, è stato possibile procedere con la posa del fondo in asfalto colorato e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale; il percorso sarà aperto dopo il collaudo, previsto per la settimana prossima.

Si compie così un altro passo verso la realizzazione della ciclovia sulla passeggiata della città delle palme, che in previsione procederà verso il porto turistico secondo i progetti già approvati dalla Giunta Comunale: una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo di una mobilità più a misura d’uomo, con attenzione anche alle esigenze di un turismo che considera la sostenibilità come un importante requisito da valutare per la scelta della propria esperienza di vacanza.

“I nostri ringraziamenti al RUP geometra Luigi Fallù e all’Ufficio Tecnico del Comune di Bordighera” dichiara il Sindaco Ingenito.