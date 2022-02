Taggia: dalla Cumpagnia Armasca un regalo alla scuola Rodari, una donazione per la 'Befana vien dal mare'

La scuola dell'infanzia Gianni Rodari di Taggia ha ricevuto un prezioso regalo dalla Cumpagnia Armasca. In concomitanza con il tradizionale appuntamento della 'Befana vien dal mare', il sodalizio armese aveva scelto di premiare una scuola del territorio, mettendo a disposizione un buono scolastico.

"Quest'anno per la nostra festa avevamo previsto un progetto scolastico attraverso il coinvolgimento dei bambini della scuola dell'infanzia e primaria. - spiega Graziano Farina, presidente della Cumpagnia Armasca - I bimbi dovevano preparare delle calze a altri oggetti per addobbare la barca della Befana. Purtroppo quest'anno non è stato possibile vivere la nostra tradizionale manifestazione, a causa delle restrizioni legate al Covid ma abbiamo voluto comunque premiare i bambini per l'impegno".

La scuola Rodari è stata estratta a sorte tra gli istituti tabiesi. Così questa mattina Farina insieme al vicepresidente Luciano Breviario, hanno consegnato il materiale per la psicomotricità destinato ai bimbi della scuola dell'infanzia che hanno accolto il dono con gioia e affetto. "È stato un regalo davvero molto gradito. I bimbi non hanno perso tempo e si sono subiti messi a giocare. Come presidente e a nome di tutti i soci della Cumpagnia Armasca ringrazio tutti gli insegnanti per la collaborazione e per la riuscita del progetto Befana. Arrivederci alla prossima edizione della festa" - conclude Farina.