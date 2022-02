Sanremo: abbattimento di un eucaliptus in via Scoglio, il PAT "Immaginatela spoglia e arsa dal sole" (Foto)

Il Comitato Pat di Sanremo torna sull’abbattimento di un eucaliptus in via Scoglio a Sanremo, annunciato dal Comune per lavori idraulici nella zona.

“Riteniamo necessario che ci sia maggior cautela nelle scelte progettuali pubbliche e private. Già abbiamo trovato assurdo l'abbattimento di grandi pini nel cantiere all'ex stabilimento ‘La Pineta’ vicino a Villa Nobel sulla ciclabile, a quello se ne sono aggiunti ancora due in altro cantiere privato in via Tiro a volo”.

Il Comitato indica la situazione in alcune foto preesistenti di via privata Scoglio: “La freccia indica l'eucaliptus salvato la primavera scorsa da una residente, da noi supportata, perché l'abbattimento era stato previsto per errore (meno male che siamo intervenuti). Quello a fianco con la ‘X’ è quello dagli uffici dicono essersi seccato da un giorno all'altro e pertanto abbattuto l'estate scorsa, gli altri alberi con le ‘X’ c'erano ed ora non ci son più. Quindi immaginatevela brulla, polverosa ed arsa dal sole Via Privata Scoglio. Quale sarà l'albero di cui è stato annunciato l'abbattimento?”