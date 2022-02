Prosegue con successo la Fête du Citron 2022 di Mentone, le foto di Franco Magnetto

Ha preso il via sabato scorso a Mentone la Fête du Citron 2022. Nelle foto di Franco Magnetto si possono ammirare gigantesche sculture di agrumi ospitate ai Giardini Biovès che, dal 1936. si vestono dei colori del sole in abbaglianti sfumature di giallo e arancio. Ogni anno ci vogliono migliaia di ore per realizzare queste sculture effimere i cui frutti vengono posti uno ad uno.

La Fête du Citron, che ogni anno attira più di 200.000 visitatori, durerà sino al 27 febbraio con sfilate di frutti dorati sia di giorno che di notte, oltre al Salone dell'Artigianato, al Festival delle Orchidee e molte altre iniziative

Più info: www.fete-du-citron.com