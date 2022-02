Sanremo: un ex assessore a capo del maxi progetto da 80 milioni per spiagge e lungomare, per Biancheri è una questione di fiducia e competenza

A volte ritornano. E Luca Emanueli, a 6 anni dalla firma sul nuovo PUC atteso da decenni, è ritornato in grande stile per un masterplan che potrebbe cambiare per sempre il volto del lungomare e l’assetto delle spiagge.

Sanremo si candida per i fondi PNRR che potrebbero portare a un tesoretto da 80 milioni, progetto per il quale l’amministrazione ha scelto di bussare nuovamente alla porta dell’architetto ed ex assessore. Un incarico, ovviamente retribuito, che non mancherà di scatenare qualche malumore tra i più attenti alle spese pubbliche e agli affidamenti che molto spesso escono dalle porte di palazzo Bellevue per andare negli studi professionali di mezza Italia. E l’asticella si alza ulteriormente se lo studio è quello di un ex componente della locale squadra di governo.

In sede di presentazione il sindaco Alberto Biancheri ha dato una doppia motivazione: una professionale, l’altra strettamente personale. Da un lato i tecnici di palazzo Bellevue necessitavano dell’aiuto di uno studio più strutturato per la stesura di un piano che va ben al di là delle possibilità di un ufficio impegnato quotidianamente anche in mille altri progetti e grattacapi; dall’altro Biancheri ha palesemente esternato la propria fiducia nei confronti dell’ex assessore in quanto “conoscitore di Sanremo e del su PUC”. Al di là dell’ovvia considerazione e stima sul piano umano.

Intanto, per il momento, il primo passo è stato fatto, i progetti sono pronti e Sanremo potrà rispondere ‘presente’ all’eventuale chiamata.