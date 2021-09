Sanremo: stesura del masterplan per la linea di costa, incarico da 9.500 euro all’ex assessore Emanueli

Sanremo guarda alla sua costa e vuole essere pronta ai cambiamenti che, inevitabilmente, la caratterizzeranno nei prossimi anni. Per questo l’amministrazione vuole stendere un masterplan per lo sviluppo di una programmazione della linea di costa comunale con le linee di indirizzo progettuali e le aree di intervento prioritarie e, ovviamente, anche una valutazione dei costi. Il documento, inoltre, consentirebbe l’accesso ai fondi che il Governo ha reso disponibili con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Palazzo Bellevue, quindi, doveva cercare un tecnico al quale affidare la redazione del masterplan e la scelta è ricaduta su Luca Emanueli, ex assessore della prima giunta Biancheri nel 2014. Emanueli, architetto di Reggio Emilia ma sanremese di nascita, fu scelto dal sindaco come assessore esterno e ‘tecnico’. A lui va l’incarico del valore di 9.500 euro.

“Attualmente sul sito www.acquistinretepa.it non risulta alcuna convenzione stipulata con Consip S.p.A. che offra i servizi di cui trattasi, quindi non è possibile né far ricorso né fare riferimento alle suddette convenzioni quadro”, così si legge nel documento che la giunta ha approvato dando l’ok all’affidamento. E ancora: “Occorre procedere in modo autonomo all’affidamento dei servizi in oggetto, ricorrendo al sistema di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti”.

Per quanto riguarda la necessità del masterplan, invece, la motivazione trova fondamento nello scenario futuro della costa di Sanremo che “dovrà far fronte agli scenari derivanti dall’evoluzione del bilancio sedimentario delle spiagge e dai cambiamenti climatici: entrambi questi fattori, infatti, determineranno la necessità di una maggiore resilienza del territorio e, nello specifico, della costa”.