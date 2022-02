Sanremo: potatura albero alla Foce, il Comitato PAT "Speriamo non sia il solito drastico intervento"

"Ci auguriamo che questa potatura sia davvero di alleggerimento e non drastica come solitamente avviene".

Così il comitato PAT fa propria l'annunciata segnalazione di una potatura di un grande eucalyptus nella zona della Foce a Sanremo.



"A Sanremo dietro la scuola Nobel della Foce, lungo il torrente, si erge un grande eucaliptus che cresce su un'ampia aiuola pubblica e svolge silenziosamente la sua funzione ecologica. Sono comparsi dei cartelli che indicano una potatura di alleggerimento, com'è uso a Sanremo senza riferimenti a determine dirigenziali o ditte incaricate. - sottolineano dal gruppo - A Sanremo, si assiste a potature che in realtà sono capitozzature che indeboliscono le piante rendendole pericolose, motivo per cui la pratica è vietatissima, raccogliamo la segnalazione e ricordiamo inoltre che solo pochi giorni fa la tutela dell’ambiente è stata inserita in via definitiva nella Costituzione italiana".