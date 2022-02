Dall’11 al 14 febbraio Diano Marina si tinge dei colori dell’amore con 'DianoInLove'

È in programma dall’11 al 14 febbraio ‘DianoInLove’, rassegna dedicata a San Valentino, Festa degli Innamorati. In questi giorni a Diano Marina ci saranno le vetrine dei commercianti addobbate a tema, la panchina dell’amore davanti al Palazzo comunale e musica in filodiffusione. Insomma tutti gli ingredienti per fare shopping e passeggiare all’insegna dell’amore.

Spiega la presidente di Confcommercio del Golfo Dianese Franca Weitzenmiller: “Ancora una volta Confcommercio ha trovato piena collaborazione nell’Amministrazione comunale e nei commercianti per creare un evento che fortunatamente si viene anche a collocare in un periodo caratterizzato da un clima più che favorevole. Vi aspettiamo quindi tutti a Diano marina, che per questo fine settimana sarà una città all’insegna dell’amore”.