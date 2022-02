Un uomo di 71 anni è stato trovato morto questo pomeriggio in una stanza dell'hotel 'Italia' in viale Matteotti a Imperia.

Stando alle prime informazioni pare che il decesso sia stato causato da un arresto cardiaco. L'uomo si trovava in hotel in attesa di una sistemazione fissa.

Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza e l'automedica, ma a nulla sono valsi i soccorsi. Presenti gli agenti della Polizia e il medico legale.