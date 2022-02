Piemonte, Liguria e Francia unite per potenziare la via del Sale: l'obiettivo è potenziare il turismo

Una task force di esperti in turismo, sport, urbanistica e viabilità progetterà il potenziamento della Monesi - Limone.



È questa l’iniziativa adottata dalla Regione Liguria che, partendo da un rilancio turistico del comprensorio di Monesi - frazione del comune di Triora in provincia di Imperia - intende ottenere un coinvolgimento maggiore sulla ex strada militare, attualmente gestita dai comuni francesi e dal Piemonte.

L’obiettivo è quello di creare un parternariato con Francia e Piemonte per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive, partendo proprio dalla via del Sale.



Proprio in questi giorni, sarà comunicata la data di apertura dell’ex strada militare e le modalità di accesso.