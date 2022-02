Privatizzazione ospedale Bordighera: Ioculano “La Regione spettatrice ai battibecchi tra privati e Asl”

“Le divergenze emerse sui quotidiani tra l’Asl 1 e il privato, Iclas, che ha vinto la gara per gestire l’ospedale di Bordighera sono incomprensibili visto che durante la Commissione regionale sulla sanità, richiesta da me e svoltasi poche settimane fa, entrambe le parti avevano negato qualsiasi difficoltà e ritardo”

Lo ha detto il Consigliere di opposizione in Regione, Enrico Ioculano, in relazione alle diatribe emerse nelle ultime ore sull’ospedale della città delle palme. “Il bando di gara è uno – prosegue - e va rispettato per quello che è. Apprendiamo di modifiche richieste da parte di Asl 1 (e quindi di Regione) ai servizi concordati con il privato quando invece c’è sempre stato detto e ripetuto che i servizi e i reparti che sono stati inseriti in sede di bando di gara saranno quelli che entro il 30 aprile saranno operativi sul territorio. La tempistica è stringente: con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, entro il mese successivo la parte privata dovrà prendere in carico la struttura ospedaliera e prestare i servizi previsti. Purtroppo da quanto leggiamo, si confermano i nostri timori già espressi: le mirabolanti promesse sono difficilmente mantenibili e con l’avvicinarsi della scadenza i nodi vengono al pettine”.

“Allora basta titubanze – termina Ioculano - il Presidente Toti faccia chiarezza sulla vicenda: i cittadini hanno diritto di sapere il gioco che si sta facendo sulla loro pelle e conoscere quello che sarà il futuro della sanità del Ponente Ligure”.