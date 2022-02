Ventimiglia: intervento di potatura su più di 200 alberi, lavori anche nella piazza del Comune

Lavori di potatura a Ventimiglia. Un intervento che coinvolge più di 200 esemplari di alberi presenti sul territorio comunale.

In pieno centro città, come si vede dalle immagini precisamente in piazza Libertà, sede del Comune, uomini al lavoro questa mattina per restituire ai residenti una città certamente più ordinata ma anche più sicura diminuendo, quindi, il rischio che le piante possano causare pericoli eventuali.