Per San Valentino stupite la persona che amate con un menù romantico, un ingrediente afrodisiaco e un’appassionata lettera d’amore

La collaudata coppia di scrittrici, Silvia Casini & Raffaella Fenoglio, si cimenta questa volta sul tema dell’amore con un libro appena uscito in libreria ed a pochi giorni dall’arrivo della festa più importante per gli innamorati, San Valentino.

“Lettere d’amore in dispensa” questo il titolo del libro contiene consigli su cosa regalare alla vostra anima gemella e come sedurla con un menù speciale, perché dietro l’offerta di cibo si nasconde sempre un’offerta di amore.

Nel libro troverete 10 ingredienti afrodisiaci, 10 menu romantici e 10 appassionate lettere d’amore. Un ricettario gastronomico-emotivo, che vi guiderà in un percorso culinario inebriante, insieme ad un atlante di parole utili per scrivere una lettera d’amore come non si usa più fare, ma che è sempre molto bello ricevere.

Consigli utili per portare la magia in cucina e per accendere o riaccendere le speranze in una appassionata lettera d’amore.

10 menu, di cui 2 vegetariani e 2 gluten free, completi dall’antipasto al dolce e per ciascuno sono indicati gli abbinamenti del vino, con una breve scheda che ne descrive le caratteristiche principali. Infine 10 piccoli extra: un dolce e un elisir speciali per il dopocena...

Il libro perfetto da regalarsi o regalare a coloro che amiamo.

Silvia Casini è scrittrice e sceneggiatrice. Ha pubblicato diversi libri, tra cui: Il gusto speziato dell’amore (Fanucci), L’astro narrante (Fanucci) e Gli occhi invisibili del destino (Golem).

Raffaella Fenoglio è foodblogger e autrice di Tre Civette sul Comò, il foodblog con l’indice glicemico al minimo da cui sono nati Abbasso l’indice glicemico (Terra Nuova Edizioni) e Indice GliceAmico (Gribaudo).

Insieme a Francesco Pasqua hanno scritto Un tè con Mr. Darcy (Ultra), Il taccuino delle parole perdute (Perrone), La cucina incantata (Trenta), 50 sfumature di caffè (Sonda) e Indomite in cucina (Trenta).