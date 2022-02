Bordighera: mercatini e lungomare gremito, ma lamentele a causa di bici veloci e insidiose

Ieri mattina lungomare Argentina risplendeva illuminato dal sole. Lo straordinario mare offriva i suoi colori migliori e la passeggiata era gremita di gente. Ad attirare gli avventori ci ha pensato anche il mercatino dell'antiquariato, interessante e coinvolgente come ogni prima domenica del mese.

Quello che purtroppo ha scosso gli animi generando polemiche è la presenza di biciclette, a volte troppe e troppo veloci, che fanno letteralmente lo slalom fra i passanti composti anche da anziani e persone col cane al guinzaglio che, a loro volta, sono costretti a scansare i veicoli.

Questo ha reso la passeggiata di alcuni meno piacevole e a tratti insidiosa, in modo particolare in quel primo tratto di lungomare che va da Sant'Ampelio alla stazione, lingua di terra in cui si svolge il mercatino, appunto.

Lamentele soprattutto sui social a causa del fenomeno a due ruote, affiancando alle foto della splendida giornata post infastiditi e di protesta.