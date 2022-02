Questa mattina davanti all'hotel De Paris di Sanremo, folla in delirio per Mahmood. Il cantante vincitore del 72° Festival, insieme a Blanco, con la canzone Brividi, non si è risparmiato per i fan che l'aspettavano e ha concesso sorrisi e attenzione a tutti. Già nei giorni scorsi il duo insieme a Michelangelo si è esibito dall'albergo intonando proprio il brano che ieri li ha fatti entrare nella storia della kermesse canora.