La grande festa dopo la vittoria al Festival di Sanremo: Blanco abbraccia i genitori Mahmood si affaccia dal balcone, intorno a loro la folla di fan

La grande festa di Mahmood e Blanco ieri all'Hotel de Paris di Sanremo dopo la vittoria al 72° Festival. Il duo di cantanti arrivato all'albergo si è lasciato andare ai festeggiamenti per l'importante risultato raggiunto. Il tutto davanti a una folla di fan e fotografi accorsi per partecipare al momento di festa. Blanco in particolare si lasciato andare a un abbraccio liberatorio con i genitori e a un bacio con la sua compagna, poi ha sollevato il trofeo davanti ai fan in segno di vittoria. Mahmood nel frattempo non si è risparmiato mostrandosi da uno dei terrazzini dell'albergo davanti ai tantissimi sostenitori in visibilio.

La gallery fotografica negli scatti di Tonino Bonomo.