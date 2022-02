Sanremo 2022, Morandi: "Un bellissimo podio con tre generazioni diverse"

Terzo posto per Gianni Morandi al 72° Festival di Sanremo. Il cantante si è piazzato al gradino più basso del podio con il brano “Apri tutte le porte”.

“Felicissimo di questo risultato. Un bellissimo podio con tre generazioni diverse. Felice di essere stato in loro compagnia” ha commentato durante la conferenza stampa.

“Per me il momento è più bello è stato il duetto con Jovanotti, mi ha dato una carica straordinaria. Lui mi ha dato una mano già scrivendo la canzone, la performance di ieri sera ha aiutato, ma già prima eravamo andati bene- ha aggiunto ripensando a questa settimana appena trascorsa -. Momento più duro è stato forse il primo giorno, non sapevo come avrebbero preso la canzone, sia il pubblico che l’Orchestra”.

Il cantante celebra quest'anno 60 anni di carriera: "La voglia di fare musica, quella rimane sempre. Mi piace pensare a quello che devo ancora fare più che festeggiare i sessant'anni".