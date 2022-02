Amadeus ringrazia la ‘sua’ Sanremo: “La cosa più bella? L’educazione, il rispetto e la discrezione della gente, ci sentiamo parte della città” (Video)

Tra Amadeus e Sanremo c’è un rapporto speciale, come forse mai prima d’ora si era visto tra il conduttore del Festival e la città che lo ospita. L’amicizia con il sindaco Alberto Biancheri è solo uno dei tanti aspetti che lega ‘Ama’ alla Città dei Fiori e, ormai, sembra molto probabile il suo ritorno.

“Sono stato bene in questi tre anni e in questi giorni, mi sono sempre sentito a casa - ha dichiarato Amadeus ai nostri microfoni in chiusura della settimana festivaliera - tornerei molto volentieri in vacanza per poter guardare il mare senza una riunione imminente. La cosa più bella? L’educazione e la discrezione della gente, il rispetto, sono felici si averci qui senza considerarci persone che rovinano la quotidianità. Ci siamo sentiti parte di una città”.

