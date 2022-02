Sanremo 2022, Premio artigiani Campo Ligure a Gianni Morandi e Jovanotti, Presidente Toti: “Liguria protagonista assoluta del festival 2022

“Il Festival di Sanremo, la Lanterna di Genova e la filigrana dei nostri artigiani di Campo Ligure: la Liguria è protagonista assoluta a #Sanremo2022! Il premio in mano ai vincitori della serata cover Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti ci riempie di orgoglio ligure”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ieri sera ha consegnato a Gianni Morandi e a Jovanotti il premio per la miglior cover, la Lanterna di Genova in filigrana di Campo Ligure. Lo stesso Morandi ha infatti postato sui social una foto con Lorenzo Cherubini e il premio 'made in Liguria' conquistato ieri sera.