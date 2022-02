Triora: un ferito grave e due illesi nell'incidente avvenuto sullo sterrato nella zona di Colla Ardente

Verrà valutata dai medici del 118 la situazione clinica dell’uomo di Badalucco, rimasto gravemente ferito questa sera, nell’incidente avvenuto su una strada sterrata nella zona di Colla Ardente, sopra Triora.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo viaggiasse insieme ad altri due a bordo di una vettura che, scivolando su una lastra di ghiaccio, è finita fuoristrada per concludere la caduta su alcuni arbusti. I due rimasti illesi se la sono cavata, grazie al fatto che sono saltati giù prima che finisse nel burrone.

Più grave il terzo (M.V. di 36 anni) che, invece, è rimasto bloccato all’interno. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino che, insieme alla Protezione Civile. Fondamentale per il ritrovamento dei tre feriti, l'intervento del sindaco di Triora, Massimo Di Fazio partito dal paese, insieme al consigliere Fulvio Bianchi e ad un amico. Uno dei feriti meno gravi aveva suggerito di interpellare il primo cittadino per portare i soccorritori a identificare il luogo dell'accaduto.



"Siamo arrivati insieme ai pompieri quando mi hanno passato al telefono il ragazzo che ha cercato di spiegarmi dove fossero. Avevamo solo un indizio, una grossa pietra lungo la strada. A quel punto ho intuito quale potesse essere il posto e finalmente li abbiamo trovati. Insieme ai pompieri abbiamo tirato fuori il ferito con la barella dopodiché lo abbiamo caricato sulla mia macchina. L'auto si trovava in un luogo impervio per tutti i mezzi di soccorso. Ci sono voluti quasi due km in retromarcia sul ghiaccio per raggiungere il ragazzo" - ci ha raccontato il primo cittadino.

In un primo momento vista la difficoltà nel raggiungere l'area dell'incidente avvenuto di sera e quindi con il buio, era stato anche ipotizzato l’intervento dell’elicottero della Guardia Costiera di Sarzana. Il mezzo dei militari è abilitato al volo notturno, ma poi il 36enne è stato trasportato all'ambulanza e quindi d'urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure.