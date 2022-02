Taggia: bilancio 2021 per la polizia locale, verbali per 798mila euro, incidenti stabili e molti controlli anti-Covid

Il 2021 visto dalla Polizia Locale di Taggia si chiude con 7.907 sanzioni per violazioni del codice della strada, per un incasso stimato di 798mila euro. Che cosa ha inciso? In realtà i dati rimangono stabili per quel che riguarda gli incidenti stradali, 46 nell'anno appena trascorso e di questi, per fortuna 0 mortali.

La gente continua a non rispettare i limiti di velocità. Dai rilievi emerge che sono stati 395 gli automobilisti pizzicati ad andare oltre 10 km/h rispetto alla velocità prevista, si sale invece 1250 per chi andava oltre i limiti tra i 10 e i 40km/h in più e in ultimo, sono 14 i soggetti che andavano a una velocità pericolosa generica. Si tratta di persone residenti sul territorio, ma più del 40% da fuori comune. La zona dove sono state riscontrate più infrazioni? L'Aurelia. L'uso delle colonnine Velo-Ok con controlli a campione, continua a incidere. La gente tende a rallentare vedendole in lontananza, il dato è lo stesso dell'anno scorso, 45 sanzioni, ma fino a due anni fa si parlava di almeno 70 veicoli sorpresi oltre il limite consentito.

Non meno importante la voce per i controlli inerenti al rispetto delle misure anti Covid. In questo senso il Comune ha adottato una politica volta più alla prevenzione che alla repressione. Una dinamica sottolineata spesso nei mesi scorsi dall'assessore Espedito Longobardi che ha anche la delega alla Polizia Locale. Si è arrivati alla multa di fronte ad atteggiamenti recidivi nel tempo. In questo ambito sono state controllate 1500 persone per quel che riguarda il corretto uso della mascherina e il possesso del green pass. A questo dato si aggiungono anche i controlli in 780 attività commerciali. Tutto questo ha portato a 15 verbali.

I 798mila euro indicati sono una somma stimata in quanto poi bisognerà vedere in sede di bilancio quanti ne verranno effettivamente incassati. L'uso dei soldi delle sanzioni è vincolato per tutti i comuni in percentuali fisse. Alla fine questo piccolo tesoretto verrà diviso tra interventi per la prevenzione, ad esempio: passaggi pedonali rialzati, manutenzione delle strade, l'illuminazione dei marciapiedi e più in generale er favorire la mobilità di 'utenti deboli' come pedoni e ciclisti. A questo si aggiunge una parte destinata all'acquisto di attrezzature, corsi di formazione e altro legata all'attività degli agenti.