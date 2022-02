Sanremo: "Ci hai rotto il c..., ti faremo un cu...come una casa", insulti e minacce al Sindaco da attivista 'no green pass'

Ha fatto un giro per Sanremo, nel pieno della settimana festivaliera, senza mascherina e con il telefono puntato un po’ su sé stesso e un po’ sulla città, puntando il dito contro l’obbligo del dispositivo di protezione ed evidenziando come praticamente tutti gli esercizi esponessero il cartello nel quale si chiede il green pass per entrare.

Si tratta di Giuseppe Lo Iacono, attivista ‘no green pass’ che già lo scorso anno si era reso protagonista di dirette sui social dalla città dei fiori (sempre senza mascherina), dove è tornato per dire la sua. Dopo aver girato per il centro, senza che nessuno gli contestasse l’uso della maschera obbligatoria al momento anche all’aperto, si è presentato in un bar del centro per ordinare un caffè.

Giustamente fermato dal personale del locale, ha chiesto il motivo per cui non potesse entrare ed è stato fatto presente che serviva la mascherina e il green pass. Lo Iacono ha addotto una esenzione al dispositivo (senza presentarla) e, alla fine è stato servito con dei caffè da asporto.

Alla fine, non contento e dopo aver girato per la città per circa 40 minuti (almeno quelli ripresi e mandati in diretta) ha insultato e minacciato il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. Frasi ben precise e denigranti per il primo cittadino: “Caro Biancheri – ha detto – ci ha rotto il c…, perché hai fatto un’ordinanza per non scendere in piazza. Ma chi sei, ricordati che ti faremo un c… come una casa. Esimia testa di c… finiscila con queste pagliacciate perché quando verrà il tuo tempo sarai uno dei primi”.

Il tutto alludendo a chissà quale intervento e proseguendo: “Lei pagherà per tutto quello che ha creato”. E’ probabile che il primo cittadino matuziano, a breve prenda la decisione di querelare Lo Iacono, mentre il video, reso pubblico sulla sua pagina di Facebook, è al vaglio delle forze dell’ordine.