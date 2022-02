Sanremo: varchi chiusi intorno al Teatro Ariston, ingressi scaglionati e commercianti arrabbiati

Alle 11, a sorpresa, sono stati chiusi i varchi d'accesso all'area intorno al teatro Ariston di Sanremo. In un primo momento da alcune testimonianze raccolte sul posto, sembrava che la decisione fosse stata presa per via di una richiesta della Rai che avrebbe manifestato la necessità di dover procedere a delle riprese in un luogo 'sterile'. Ipotesi sconfessata pochi minuti dopo anche se non è ancora chiaro il perchè sia stata adottata la misura restrittiva.

Fatto sta che improvvisamente le forze dell'ordine che presidiano i punti d'accesso, da piazza Colombo, via Palazzo, via Gaudio e corso Matteotti, hanno iniziato a bloccare il flusso delle persone. A quel punto per chi doveva solo attraversare l'area le uniche alternative per muoversi sul centro rimanevano, via Roma oppure da via Cavour o via Faraldi e quindi via Palazzo.

L'accaduto ha generato non poche critiche da parte dei commercianti che si sono ritrovati all'improvviso in zona Rossa. Tra di loro anche una parrucchiera che si è trovata con le clienti con appuntamento bloccate al varco. Di fronte all'evidenza del problema si è raggiunto un compromesso. Anche perchè i negozianti non erano stati avvisati e hanno patito un disagio. Sull'accaduto le attività si sono subito mosse con il Comune per trovare una soluzione.