Ventimiglia: sopralluogo a Mortola per Sansa, "Preoccupato per la cementificazione e montecarlizzazione del ponente ligure"

Questa mattina, sopralluogo a Ventimiglia per il consigliere regionale Ferruccio Sansa, accompagnato dal consigliere comunale d'opposizione Massimo D’Eusebio. La visita ha interessato soprattutto la zona di Mortola dove è in programma un'operazione edilizia, firmata Montecarlo, su un territorio di 10mila metri quadrati.

Sansa si dice preoccupato per l'ambiente e l'eccessiva cementificazione del ponente ligure, azione che andrebbe contro a quanto si dice da anni: "Una situazione che preoccupa e secondo me va approfondita questa "montecarlizzazione", tutti questi affari dei Grimaldi che si stanno concentrando in questa zona. - ha detto Sansa - Stavo vedendo questo progetto di costruire 10mila metri quadrati di abitazioni, vicino al paese, appunto, di Grimaldi. Nell'ottica di cercare di recuperare l'esistente e di non consumare il territorio, sembra una cosa che va contro a quello che ci diciamo da anni, cioè smettere di cementificare la Liguria”.





“C'è il porticciolo che è già loro, c'è il tentativo di sbarcare anche nel porto vecchio di Sanremo, sono tante le iniziative immobiliari dei Grimaldi. - ha continuato il Consigliere Regionale - Sono cose che credo vadano studiate tutti insieme. C'è tanto cemento. Poi a questo si aggiungono i progetti a Ventimiglia, al Funtanin e della scuola internazionale, quello sul porto in particolare mi sembra un'ulteriore cementificazione, in una zona bellissima. Sono preoccupato”.