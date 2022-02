Prezzemolo la mascotte di Gardaland è arrivato a Sanremo per il Festival con la Dixie Band

I colori e l’allegria di Gardaland sono sbarcati a Sanremo. In occasione del Festival della canzone italiana, infatti, Prezzemolo accompagnato dalla bravissima Dixie Band ha raggiunto la città ligure e ha sfilato lungo le principali vie tra Casa Sanremo e l’Ariston, generando tanto stupore e curiosità tra i passanti.

Non sono mancati tanti selfie con il famoso draghetto verde a ricordo di questo incontro molto speciale. Prezzemolo ha anche invitato tutte le persone incontrate e il vincitore del Festival ad andarlo a trovare a Gardaland il 2 aprile in occasione dell’inaugurazione della novità ‘Jumanji The Adventure’, prima attrazione al mondo ispirata alla serie cinematografica di Sony Pictures.