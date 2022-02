Capitano Ultimo al Festival della Canzone Cristiana: "Il Festival di Sanremo lontano anni luce dalla nostra preghiera"

I 12 cantanti, che si sono esibiti in questa seconda giornata, sono stati presentati dal Direttore artistico Fabrizio Venturi e da Valentina Spampinato, affiancati da DJ Mitch di Radio105. Capitano Ultimo ha espresso il suo messaggio di uguaglianza e fratellanza, sottolineando l’importanza dell’esistenza di una manifestazione artistica che trasmetta il messaggio degli ultimi.

“Dobbiamo solo cantare più forte” ha dichiarato Capitano Ultimo, ospite, questo pomeriggio, del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022. In quanto uomo simbolo della lotta alla mafia, molto impegnato nell'ambito sociale, può definirsi il super ospite del secondo appuntamento della kermesse dedicata al messaggio cristiano.

La sua testimonianza di fede e la sua testimonianza concreta di impegno per l'affermazione della legalità hanno fatto da cornice all'esibizione odierna dei 12 cantanti che hanno elevato i loro messaggi a Dio. Alla domanda rivoltagli da DJ Mitch, inerente il confronto con il Festival della Canzone italiana, che ha visto ieri sera Roberto Saviano salire sul palco dell'Ariston, distante pochi metri dal Festival Cristiano, Capitano Ultimo ha risposto che non si può fare alcun confronto, proprio in quanto esso è distante anni luce dalla toccante preghiera del Festival della Canzone Cristiana. Di seguito, i cantanti che, oggi, si sono esibiti.