Sanremo: non c'è Festival senza protesta, dopo Greenpeace domani tocca a 'no vax' e 'no green pass'

Non c’è un Festival ‘vero’ se manca una manifestazione di protesta. Da sempre alla kermesse canora matuziana si sono presentati sindacati, associazioni e semplici cittadini che hanno voluto protestare per i propri diritti, magari chiedendo udienza sul palco dell’Ariston. Ieri hanno esordito gli esponenti di Greenpeace, ma non è finita.

Lo avevano fatto anche alcune associazioni contrarie ai vaccini e al green pass, lunedì scorso in Prefettura a Imperia, dove hanno presentato una petizione contro il ‘passaporto verde’. Non hanno ottenuto riposta e, domani pomeriggio alle 15.30 manifesteranno nuovamente in Pian di Nave, nella zona di Santa Tecla.

Previsti ovviamente striscioni e slogan contro le normative previste dal Governo. Un’altra manifestazione di protesta si svolgerà in via Matteotti (anche se non è stato indicato il luogo preciso). In questo caso i partecipanti vorrebbero contestare l’impossibilità di accedere ai bar per l’aperitivo per chi non è vaccinato.

Si tratta di ‘Aperilibero’, un appuntamento di protesta fissato per le 17.30 e gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di portare cibo e bevande per un aperitivo all’aria aperta.