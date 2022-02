Sanremo: multati i camion vela di 'Pro Vita & Famiglia', l'associazione ha preannunciato ricorso

La Polizia Municipale ha multato i ‘camion vela’ che Pro Vita & Famiglia ha noleggiato a Sanremo per protestare contro l’auto ‘battesimo’ blasfemo inscenato da Achille Lauro in mezzo a un coro che lo osannava cantando l’Alleluia.

La Polizia ha identificato i conducenti e li ha invitati a uscire dai confini del Comune, annunciando una contestazione. Si tratta di una multa per il mancato pagamento delle affissioni, ma l’associazione ha replicato: “È scandaloso! Achille Lauro è libero di insultare la religione cristiana – ha detto Jacopo Coghe, vicepresidente di Pro Vita & Famiglia - e noi non siamo liberi di protestare. Questa è censura e siamo pronti a difendere il nostro diritto di manifestazione in ogni sede”.