Il caffè diventa poesia con Mokaalfa e Vivaio del Verso: sulle bustine di zucchero frasi poetiche per ispirare le giornate

"Questa è anche la settimana del Festival, chissà che qualche artista in gara legga uno dei versi e magari gli doni un sorriso o lo aiuti anche solo ad affrontare meglio queste ultime due serate della kermesse canora. Per noi sarebbe sicuramente un momento di soddisfazione e orgoglio così come per i ragazzi del Vivaio del Verso che hanno contribuito alla buona riuscita di questa iniziativa" - concludono da Mokaalfa.