Ventimiglia: confermato il secondo appuntamento con "alfOrte", Bertolucci: "Sicuramente lo rifaremo"

Per gli amanti degli eventi legati al mondo del food in generale ed in particolare dell'enogastronomia, buone notizie. La seconda edizione di "alfOrte", l'iniziativa promossa dallo Chef ventimigliese Diego Pani, si farà.

A confermarlo è l'Assessore Simone Bertolucci, entusiasta della manifestazione e del suo esito: "Grande successo di alfOrte, Diego Pani ha avuto una magnifica idea, sicuramente la rifaremo". Proprio oggi lo Chef ha comunicato l'importo ricavato dall'asta benefica organizzata all'interno della serata, che ha ospitato eccellenze del territorio correlate al panorama gastronomico, il cui incasso è stato devoluto in favore della fondazione Umberto Veronesi.

Il secondo appuntamento si svolgerà durante il primo week end dicembrino come avvenuto per la prima serata. Il luogo? Il Forte dell'Annunziata, naturalmente. Un modo per conoscere ancora meglio il territorio, i suoi prodotti e l'anima del ponente ligure.