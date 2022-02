Achille Lauro blasfemo al Festival: capogruppo a Imperia “Comprendo il desiderio di rivalsa dei musulmani quando vengono presi di mira”

“Ascoltare o leggere notizie che riportano di performance discutibili in spregio dei sacramenti della dottrina cattolica, sinceramente, mi fa male. Non me ne voglia chi legge, ma capisco il desiderio di rivalsa rivalse dei musulmani quando vengono derisi o presi di mira, pur non giustificando, chiaramente, le loro reazioni violente perché la dottrina cristiana ci insegna a comportarci diversamente di fronte alle provocazioni”.

A esprimersi in questi termini che non lasciano dubbi sul suo pensiero, è Orlando Baldassarre, capogruppo di ‘Area Aperta’, schieramento della maggioranza che sostiene l’amministrazione del sindaco Claudio Scajola nel consiglio comunale del capoluogo.

“Per quanto riguarda il Festival di Sanremo credo che la cosa migliore sia, o non guardarlo, come faccio io, oppure, quando si esibiscono questi pseudo cantanti cambiare canale ed escluderli dalla nostra vista, tanto la musicalità e le parole fanno pena. Forse è il modo migliore per non fargli troppa pubblicità”, sottolinea Baldassarre. Anche dal mondo politico del capoluogo, in particolare da ambienti vicini al primo cittadino e presidente della Provincia Claudio Scajola, dunque, giungono proteste e indignazione per la performance definita blasfema e al centro di polemiche da parte di Achille Lauro nella serata di apertura del Festival. che hanno mosso a protestare anche il vescovo della diocesi di Sanremo e Ventimiglia monsignor Tonino Suetta, non certo conosciuto come una tradizionalista a oltranza.

“Concordo pienamente con il vescovo Suetta”, conclude Orlando Baldassarre.