Sanremo: svolta in direzione vietata e centra uno scooter, pronto intervento della Croce Rossa (Foto)

Fa inversione dove non è consentito e ‘centra’ uno scooterista. E’ accaduto questo pomeriggio in piazza Cesare Battisti a Sanremo, dove purtroppo molto spesso le auto non rispettano l’obbligo di svolta a destra e procedono invece verso Ospedaletti.

Ad avere la peggio un uomo che era sul suo scooter ma che, fortunatamente, aveva vicino il presidio della Croce Rossa di Sanremo, che sta facendo i tamponi nella vicina via Adolfo Rava. I volontari si sono subito recati sul luogo dell’incidente e hanno soccorso l’uomo. Le sue condizioni non sono particolarmente gravi ma, ovviamente, è stato portato in ospedale per i controlli del caso.