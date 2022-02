Sanremo: controlli straordinari della Polizia, arrestato un uomo con 10 grammi di cocaina in auto

Grazie anche all’intensificazione dell’attività di controllo del territorio a Sanremo, con la presenza degli equipaggi di rinforzo dei Reparti Prevenzione Crimine, come disposto dal Questore Peritore, martedì scorso è stato arrestato un giovane per detenzione ai fini dello spaccio.

E’ stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, avvolti in involucri termo saldati già pronti per essere destinati al piccolo spaccio. Durante i controlli durante lo svolgimento della 72a Edizione del Festival di Sanremo, un equipaggio del reparto ha notato due giovani che alla vista degli agenti erano nervosi. Perquisita l’auto sulla quale viaggiavano, sotto un tappetino sono stati trovati i 10 grammi di ‘coca’, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato nella città matuziana.