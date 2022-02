L'applauso e la standing ovation dell'Ariston per Monica Vitti: "Ci ha fatto piangere, pensare e ridere"

Non poteva che iniziare con l'omaggio alla straordinaria Monica Vitti la seconda serata del Festival di Sanremo numero 72. E così è stato. Amadeus e tutto il teatro hanno fatto un lungo applauso, con standing ovation, per l'attrice, morta oggi all'età di 90 anni.

Talento smisurato del cinema italiano, grande musa di Antonioni, regina della commedia all'italiana, Amadeus l'ha ricordata come "una grande donna e una grande attrice. una delle più grand. La sua scomparsa è un lutto per il mondo dello spettavolo e per l'intero Paese. Ci ha fatto piangere, pensare e ci ha fatto ridere. Ameremo sempre l'indimenticabile Monica Vitti".