Sanremo 2022, ci siamo! Amadeus pronto a cominciare, Ornella Muti al suo fianco: "Donna di grande personalità e fascino"

A prendere per primo la parola è stato Stefano Coletta, direttore di RaiUno: "Il primo giorno, durante la colazione, quello che ci chiediamo io e Amadeus è quanto abbiamo dormito e se abbiamo dormito. C'è grande emozione, è un grande onore costruire e offrire alla platea cinque serate che devono essere ognuno una cifra: non c'è show senza empatia". Un accenno a Fiorello: "La sua presenza ammette regole televisive differenti dalla tradizione, non solo perché è un fuoriclasse ma anche perché tra lui e Amadeus c'è una relazione extraverbale e inconscia".

Coletta ha poi elogiato Ornella Muti, prima co-conduttrice dell'edizione 2022 del Festival: "Una donna viscerale, che ha una bellissima testa dietro la bellezza. Apriremo con lei per omaggiare questo settore tra i più penalizzati, nella tv, dalla pandemia". Spazio poi ad un'analisi del livello musicale definito "ficcante" e "con canzoni e testi che ci accompagneranno per un po'". "Davvero ce ne sono alcune che balleremo, anche il nostro corpo è stato intrappolato in una prigionia di movimento - ha aggiunto Coletta parlando ancora delle canzoni - Auguro a tutti una serata di spensieratezza".

A seguire le domande dei giornalisti, la prima rivolta a Ornella Muti relativamente alle critiche che alcuni politici hanno fatto sul tema del suo assenso alla marijuana utilizzabile a scopo terapeutico: "La cannabis legale è già legale - ha sostenuto l'attrice - Non spingo l'aspetto ludico della canna, mi dispiace questa polemica: si pensa che io giri per il backstage donando canne. La cannabis come terapia è sottolineata dalle testimonianze di persone malate. Si tratta di una pianta che dà olio, estratti: è una scelta del paziente se vuole usarla o no. Mia madre ha avuto anni difficili, me l'hanno prescritta e non sono riuscita a dargliela. Le ho dato farmaci e psicofarmaci, non mi riconosceva più. Ognuno deve fare quello che si sente ma è importante avere il diritto di curarsi così".