Sanremo: oggi a Pian di Poma è stato installato il primo storico palo del Palazzetto dello Sport (Foto)

Mentre a qualche centinaio di metri in linea d’aria sta per iniziare la 72a edizione del Festival di Sanremo, questa mattina nella zona di Pian di Poma, sono iniziate le operazioni per la realizzazione dei 250 pali di fondazione del Palazzetto dello Sport, opera attesa nella città dei fiori da oltre 50 anni e che, se tutto andrà bene, vedrà la luce tra circa 400 giorni.

Gli operai hanno inserito il primo storico palo, a 17 metri di profondità, dove è stata trovata la roccia. La piastra di fondazione si poggerà su 250 pali gettati in opera e del diametro di 50 cm ciascuno. Arriveranno fino allo strato roccioso sottostante posto a circa 17 metri sotto l’ex piazzale.

Per il mese di marzo 2023, quindi, dovrebbe finalmente vedere la luce una struttura che la città dei fiori attende praticamente da sempre. Il progetto del Palazzetto dello Sport prevede la costruzione di una struttura di tre piani nella zona di Pian di Poma, su parte dello spiazzo attualmente in terra.

Un totale di quasi 6mila metri quadrati per ospitare: piscine, campi (con ampi spalti) e spazi per basket e pallavolo oltre a pallamano, calcio a 5 e arti marziali. L'importo è di circa 14 milioni di euro interessi compresi con manutenzione a carico dell'impresa costruttrice. Si tratta di un’opera che andrà a completare quella che si potrà poi considerare una vera e propria ‘cittadella dello sport’, visto che saranno presenti spazi per diverse attività.

Poco lontano, lo ricordiamo, è partito il cantiere del cosiddetto ‘Green park’, consegnato parzialmente per realizzare la scogliera di contenimento. In questo caso i lavori andranno avanti per circa 2 anni e prevedono la creazione di un’area camper e il parco costiero fino alla zone del ‘pump track’, oltre alla ricostruzione del ristorante ‘Oasi’, a carico dei concessionari.