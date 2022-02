Oggi deposito petizione 'No Green Pass No Obbligo Vaccinale' dell'Unione Civica dei Movimenti alla Prefettura di Imperia

Un popolo di 5000 firmatari si presenterà virtualmente oggi alle 13.30 al protocollo del Palazzo del Governo di Imperia per il deposito dell'esposto/petizione (QUI) firmato da migliaia di cittadini della Provincia di Imperia, in relazione all’obbligo Vaccinale e del Green Pass su lavoro.

“Un documento – spiegano dal Coordinamento Movimenti NGP Sanremo e Provincia di Imperia - dove esprimiamo il gravissimo disagio economico e sociale in cui imperversano circa 40mila residenti della nostra Provincia a seguito degli obblighi imposti dai D.L. che hanno introdotto l'obbligo Vaccinale e del Green Pass su lavoro, nel comparto assistenza sanitaria, difesa, banche, poste, economia ed attività professionali e produttive, ed over 50 con relativa sanzione ecc..



Cittadini che hanno deciso per la loro libertà ed autodeterminazione sanitaria costituzionalmente garantita. La raccolta firme è arrivata ad un traguardo inaspettato, segno che il malcontento monta nel sottobosco degli emarginati del GP - sospesi dal proprio lavoro senza una ragione che possa giustificare leggi che sembrano prove generali di dittatura e discriminazione.

Il deposito delle firme raccolte avverrà oggi martedì 01 febbraio 2022 alle ore 13.30 presso l' ufficio Protocollo della Prefettura, una delegazione ha chiesto di essere anche ricevuta dal Sig. Prefetto.

I portavoce avvisano che è necessario dare legittima voce a chi rivendica pacificamente il rispetto di prerogative costituzionali e dei diritti inalienabili dell' uomo onde evitare che la protesta sfoci in azioni incontrollate, allora tutti perderebbero (il riferimento è chiaramente alla kermesse dell' Ariston).La proposta è che il Palazzo del Governo si faccia promotore di una mediazione con la RAI/Amadeus affinché sia dato spazio sul palco del Festival, per esporre le rivendicazioni del movimento, in una fascia oraria di prima serata. La battaglia istituzionale avverso le politiche divisive e segregazioniste del Governo Draghi in carica prosegue forte in provincia.

Il gruppo è raggiungibile su Telegram Facebook e Wup digitando: Sanremo No Green Pass”.