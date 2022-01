Sanremo: prima giornata di Festival in sala stampa, generati 50 gigabyte di dati grazie a Sistel Telecomunicazioni

Prima giornata di Festival anche in byte per la sala stampa allestita al Casinò di Sanremo e gestita, per quanto riguarda la rete wi-fi che utilizzano i giornalisti, all’azienda sanremese Sistel Telecomunicazioni.

La ditta, specializzata in servizi telefonici e Internet, sia via cavo che via radio, ha allestito la rete in poche ore e ha fornito il sistema di trasmissione a 110 giornalisti che erano oggi alle due conferenze stampa organizzate dalla Rai.

Alle 13.30, quando è finita la seconda, sono stati calcolati circa 45/50 gigabyte di traffico Internet, utilizzato soprattutto in upload (ovvero dalla sala stampa verso il web) per le moltissime dirette organizzate dagli inviati.

Un enorme flusso di dati, che non ha registrato blocchi o rallentamenti ed è stato costantemente monitorato dai tecnici della Sistel.