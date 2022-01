Ventimiglia: scontro tra tre auto sulla superstrada a Roverino, ferito un 38enne e soccorsi sul posto (Foto)

Grave incidente, oggi pomeriggio poco dopo le 16.309 sulla superstrada che unisce il centro di Ventimiglia con la Statale 20, all’altezza del distributore.

Secondo una prima ricostruzione sembra che siano coinvolti tre mezzi. Da una delle auto è stato estratto un uomo di 38 anni, dai Vigili del Fuoco mentre, sul posto è presente il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde e le forze dell’ordine.

E’ stato chiesto anche l’ausilio dell’elicottero ‘Grifo 1’, che è atterrato direttamente sulla superstrada, che è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Secondo le prime informazioni il ferito non è gravissimo ma è stato portato in ospedale a Pietra Ligure con un trauma cranico e toracico.