Incidente nel pomeriggio in via Duca d'Aosta all'altezza del civico 204. Un uomo di 70 anni è andato a schiantarsi contro un palo mentre percorreva la strada a bordo del proprio scooter. Pare che l'incidente non abbia visto il coinvolgimento di altri mezzi.

L'uomo. è stato soccorso dal personale sanitario e portato in ospedale in codice rosso per le gravi fratture riportate. Non sarebbe in pericolo di vita.